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Çal'dan kısa kısa

29 dakika önce

Denizli'nin Çal ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

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Denizli'nin Çal ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.


Alınan bilgiye göre, Nuh Kocadurdu idaresindeki 20 LV 173 plakalı otomobil ilçe çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.


Aracını sağa çekip otomobilin ön tarafındaki alevlere müdahale etmeye çalışan Kocadurdu, çabaları sonuçsuz kalınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra araçta soğutma çalışması yaptı.


Otomobilde yangından dolayı maddi hasar meydana geldi.


3 bin saman paketi yandı


Çal'a bağlı İsabey Mahallesi'nde Vahap Şanlı'ya ait ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte söndürüldü.


3 bin kadar saman balyası tamamen yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Denizli, İtfaiye, Çal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:04 Kaynak: AA
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