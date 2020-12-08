Çal'ın eski belediye başkanlarından Hoşgül, hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'nin Çal ilçesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan Ali Mehmet Hoşgül, yaşamını yitirdi.
Çal'da 1994-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan 64 yaşındaki Ali Mehmet Hoşgül, iki hafta önce kalp krizi geçirdi.
Kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Hoşgül, bu sabah hayatını kaybetti.
Hoşgül, İsmailler Mahallesinde evinin önünde kılınan namazın ardından Çal Mezarlığında toprağa verildi.
- Kaynak: AA
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