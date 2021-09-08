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ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU - Son Dakika

ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU

08.09.2021 10:08

DENİZLİ il merkezine 60, Çal ilçesine ise 7 kilometre mesafede bulunan Kumral mesireliği yakınındaki, yörede 'Kısık Kanyonu' olarak da bilinen, içinden Büyük Menderes Nehri geçen Çal Kanyonu, ilk kez kurudu.

DENİZLİ il merkezine 60, Çal ilçesine ise 7 kilometre mesafede bulunan Kumral mesireliği yakınındaki, yörede 'Kısık Kanyonu' olarak da bilinen, içinden Büyük Menderes Nehri geçen Çal Kanyonu, ilk kez kurudu. Yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle kuruyan kanyonda geçen yıla kadar 2 metre boyunda su bulunuyordu. Kanyonun kurumasıyla daha önce yüksek su seviyesi nedeniyle görülmeyen dev kayalar ortaya çıktı, balıklar öldü.

Çal ilçesinde 90 metre derinliğindeki vadide bulunan, 2 bin 200 metre uzunluğundaki Çal Kanyonu, 2003 yılında dönemin valisi Recep Yazıcıoğlu'nun ilk kez rafting yapmasıyla gündeme geldi. Turizmin geliştirilmesi için hazırlanan proje kapsamında 2011'de Çal Kanyonu'na 220 metre uzunluğunda asma köprülü yürüyüş yolu yapıldı. Geçen yıla kadar suyun derinliğinin yer yer 2 metreyi bulduğu kanyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait anıt mezarlar da yer alıyor.

KURAKLIK ETKİLEDİ

Büyük Menderes Nehri'nin içinden geçtiği Çal Kanyonu'nu ilk kez kuraklık vurdu. Yağışların yeterli derece olmaması ve kuraklık nedeniyle nehirde su kalmayınca kanyon, tarihinde ilk kez tamamen kurudu. Geçen yıla kadar 2 metre yüksekliğinde olan kanyondaki suyun kurumasıyla adacıklar ve daha önce görülmeyen dev kayalar ortaya çıktı. Kanyonda çukurlarda kalan çok sayıda balık da su birikintisinde oksijensiz kalıp öldü.

Bölgede yaşayan çiftçi İbrahim Altıntaş (65), Çal Kanyonu'nun ilk kez kuruduğunu gördüğünü belirterek, "55 yıldır kanyona gelirim. Geçen yıla kadar sürekli su akıyordu. Bu yıl ise ne su akıyor ne de balık var artık. Bu kanyona insanlar balık tutmaya gelirdi. Kuraklık geçen yıl başladı ama yine de su akıyordu. Kanyonun ilk kez bu kadar kuruduğunu gördük ve üzüldük" dedi.

Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Çil ise kanyonda daha önce böyle kuraklık görmediklerini dile getirip, "Şu anda Büyük Menderes Nehri'nin içinden geçtiği Çal Kanyonu'nun tam ortasındayız. Yıllardır gürül gürül akan su, kayaların üzerinde 3-4 metreyi bulan su, şimdi kurumuş vaziyette. Geçen yıl kanyonda su akışı vardı ancak kuraklık eklenince şimdi ise bir gram su akmıyor. İlk kez böyle bir şey gördük. Büyüklerimizden bile böyle bir şey duymadık. Daha önce böyle bir kuraklık görmedik. Bu seviyede görmedik ve duymadık. Kanyonun içinden su gürül gürül akar kenarından geçerken bile korkardık. Bırakın içine girmeyi yaklaşmaya bile korkardık ama şimdi kanyon kuruyunca içinde bile yürüyebiliyoruz. Bu kanyonun kuruması buranın doğal hayatı için de tehlike demek. Kanyondan geçen suyla 7 bin dekarlık tarım alanı da sulanıyordu. Artık kanyon içinde ölmüş balıkları bile görebiliyoruz. Temennimiz, bu yıl yağışların yeterli derecede olması ve kanyonun eski haline kavuşmasıdır" diye konuştu.

ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU
ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU
ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU
ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU
ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU
ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU
ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU
ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU
ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU
ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU
ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU
ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU
ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU
ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU
ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU

Büyük Menderes Nehri, Recep Yazıcıoğlu, Ölü, Çal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇAL KANYONU İLK KEZ KURUDU - Son Dakika


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