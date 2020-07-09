Çal Kaymakamı Selin Sarı, kekik hasadına katıldı - Son Dakika

Çal Kaymakamı Selin Sarı, çizme giyerek ilçede kekik hasadı yapan çiftçilerle kekik biçti.

Kaymakam Sarı, Türkiye'de kekik üretiminin önemli bölümünün yapıldığı ilçede Kabalar Mahallesindeki çiftçileri ziyaret etti.

Kekik tarlasında üreticilerle sohbet eden Sarı, çizme giyip eline aldığı orakla kekik biçti.

İlçede yaklaşık 30 bin dekar alanda kekik üretiminin yapıldığını ifade eden Sarı, kekiğin bölge için çok önemli alternatif bir ürün olduğunu belirtti.

Kaymakam Sarı'ya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydoğan Gürcan da eşlik etti.