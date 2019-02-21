Çalacağı Kabloları Keserken Elinde Makasla Yakalandı
51 dakika önce
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri çalacağı kabloları elinde makasla kesen bir şahsı suçüstü yakaladı.
Tokat
'ın Reşadiye
ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri çalacağı kabloları elinde makasla kesen bir şahsı suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, Reşadiye'de özel bir mülkten kablo hırsızlığı yapıldığının bilgisi aldı. Yapılan planlı çalışma ve sıkı takip sonucunda 1 şüpheli şahıs elinde demir kesme makası ve 150 metre kablo ile olay yerinde suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şüpheli şahısla ilgili adli işlemlere başlandı. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:36 Kaynak: İHA
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