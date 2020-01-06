Çalacak eşya bulamadılar, kalorifer peteklerini söküp götürdüler - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle Adil Yaşa Caddesi'nde bulunan lojmanlarda meydana geldi. Öğlen saatlerinde boş dairelere tırmanan hırsızlar evde bir şey bulamayınca kalorifer peteklerini yerinden söküp, el arabasına yükledi. Rahat tavırlar sergileyen hırsızlar, el arabasına yükledikleri kalorifer petekleri ile kayıplara karıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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