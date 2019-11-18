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Çalamadan kaçtı polise yakalandı

6 saat önce

Gaziantep polisi motosiklet çalmaya çalışan 2 şüpheli şahsı kovalamaca sonucu yakaladı.

Çalamadan kaçtı polise yakalandı, System.String[]

Gaziantep polisi motosiklet çalmaya çalışan 2 şüpheli şahsı kovalamaca sonucu yakaladı.


Şahinbey Devriye ekipleri Yeşilvadi Bulvarı üzerinde motosikletli 2 şahsın park halindeki bir motosikleti almaya çalıştığı gördü. Polisi görünce kaçan şahıslar, ekiplerin takibi sonucu İbni Sina mahallesinde yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların olay yerine gelirken kullandıkları motosikletin şase ve motor numarasının kazınmış olduğu tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen her iki şüphelide tutuklandı. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
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