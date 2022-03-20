Çalamadığı çamaşır makinesinin kablolarını kesen hırsıza tamirciden insanlık dersi - Son Dakika

Çalamadığı çamaşır makinesinin kablolarını kesen hırsıza tamirciden insanlık dersi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşlı bir kadının evine giren hırsız çamaşır makinesini çalamayınca kablolarını kesti

Polis ekiplerince tamir ettirilmek istenen makine tamir edilemeyince hırsızın yaptığına karşılık insanlık dersi vermek isteyen tamirci yaşlı kadına yeni bir çamaşır makinesi hediye etti

Fatma Kanat'ın evinde daha önceden yaşanan hırsızlık olayları üzerine öğretmen oğlunun evin kapısına astığı not dikkat çekti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşlı bir kadının evine giren hırsız çalmak istediği çamaşır makinesini çalamayınca kablolarını kesti. Polis ekiplerince tamir ettirilmek istenen makine tamir edilemeyince hırsızın yaptığına karşılık insanlık dersi vermek isteyen tamirci yaşlı kadına yeni bir çamaşır makinesi hediye etti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yeniceharuniye Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Kanat'ın iddiaya göre evine hırsız girdi. Başka bir şehirde öğretmenlik yapan oğlu Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ekiplere Fatma Kanat, "Hırsızların çamaşır makinesinin kablolarını keserek zarar verdiğini" beyan etti. Bunun üzerine çamaşır makinesini alan ekipler, makineyi tamir ettirmek için İstiklal Mahallesi'nde beyaz eşya tamiri yapan bir iş yerine götürdü. Çamaşır makinesini inceleyen beyaz eşya tamircisi, çamaşır makinesinin çok zarar gördüğünü tamirinin yapılamayacağını söyledi. Makineyi tamir ettirmeye götüren ekiplerle diyaloğa giren tamircinin Fatma Kanat'tan haberdar olması üzerine, Kanat'a bir çamaşır makinesi hediye edebileceğini ifade etti. Bunun üzerine Asayiş Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri önderliğinde Fatma Kanat'ın evine yeni çamaşır makinesi götürüldü. Makine tamircisi tarafından kurulumu yapılan çamaşır makinesi Kanat'a teslim edildi.

Fatma Kanat'ın evine hırsız girdiğini ifade eden komşuları, "Fatma komşumuzun evine hırsız girmiş. Çamaşır makinesine zarar vermiş. Makineyi de yaptırmak istemişler. Tamir olmayınca tamirci de komşumuza bir makine hediye etmiş. Yapanların yakalanmasını istiyoruz" dediler.

Öte yandan Fatma Kanat'ın evinde daha önceden yaşanan hırsızlık olayları üzerine öğretmen oğlunun evin kapısına astığı not dikkat çekti. Ey hırsız diye başlayan kapıdaki notta "Kim olduğunu biliyorum. Parmak izin karakolda. Şimdilik ismini vermedim. Eğer bir daha bu evden bir şey alınırsa ismini veririm. Aldıklarının ve kırdıklarını hesabını verirsin. Sabrımı zorlama" ifadeleri yer aldı.