Son Dakika Haberleri: Çalamadıkları İnekleri Yaralamışlar

Çalamadıkları İnekleri Yaralamışlar

1 saat önce

Adana'da ahırdan çalınan 7 inekten, çamura saplanmış ve yaralı halde bulunan 3'ü kurtarıldı.

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Adana'da ahırdan çalınan 7 inekten, çamura saplanmış ve yaralı halde bulunan 3'ü kurtarıldı.

Hüseyin Olgun, Merkez Yüreğir ilçesi Dedepınarı Mahallesi'ndeki ahırından 7 ineğinin çalındığını fark etti.

Olgun ve yakınları, bölgede yaptığı aramada ineklerden 3'ünü ahırdan yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki tarlada yaralı ve çamura saplanmış halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri de olay yerine gelerek araştırma yaptı.

Çamura saplanan inekler, kepçeyle bulundukları yerden çıkartılıp veteriner hekime götürüldü.

Olgun'un amcasının oğlu Ali Olgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ineklerden 3'ünün çamura saplanması nedeniyle çalınamadığını belirterek, "İnekleri, kesici aletle canlarını acıtarak çamurdan çıkartmaya çalışmışlar. Başarılı olamayınca da burada bırakmışlar." ifadesini kullandı.

Polis, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:05 Kaynak: AA

Polis, Yüreğir, Merkez, Adana, 3. Sayfa
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