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Çalan aynı, çaldıkları yer farklı! Lüks cip çalan çocuklar her yerde aranıyor - Son Dakika

Çalan aynı, çaldıkları yer farklı! Lüks cip çalan çocuklar her yerde aranıyor

14.02.2022 14:06

Ordu'da geçtiğimiz aylarda çaldıkları araçla İstanbul'a kadar gelen ve İstanbul'da yakalanan çocuklar, uslanmadı. Bu sefer de bir başka galeriden lüks cip çaldı. Polis yine aynı çocukları her yerde arıyor.

Atakan Enginyurt isimli oto galeri sahibi, sabah saatlerinde Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki iş yerine gidince arka taraftaki camın açık olduğunu fark etti. Hemen araçlarını kontrol eden Enginyurt, iş yerinin önünde satılık olan 2 adet cipin olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, cipleri çalanların küçük yaştaki çocuklar oldukları tespit edildi.

İLK CİP YAKINLARDA BULUNDU

Bölgede geniş çaplı arama başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri S.Ö. (14) ile A.T. (13) isimli çocuklar tarafından çalınan ilk cipi, iş yerinin yakınlarında bir arka sokakta buldu. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde, cipin sol arka lastiğini patlak olduğu, çocukların ise bu nedenle o aracı bırakarak diğer lüks cipi çaldıkları tespit edildi.

Bir türlü uslanmıyorlar! Ordu'dan İstanbul'a gelen çocuklar bu sefer de lüks cip çaldı

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Dün gece saat 01.00 sıralarında başlayan hırsızlık olayı ise galerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, çocukların ilk olarak mavi renkteki cipe bindikleri, çalıştırıp buradan ayrıldıkları, bir süre sonra galeriye araçsız geldikleri görülüyor. Çocukların, yine galeri önünde duran bir diğer cipi çalıştırıp uzaklaşması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler içinde yer alıyor.

Bir türlü uslanmıyorlar! Ordu'dan İstanbul'a gelen çocuklar bu sefer de lüks cip çaldı

"EN SON FATSA'DA GÖRÜLDÜKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Galeri ortağı Atakan Enginyurt, "Sabah saat 09.00 sıralarında iş yerine geldim, arka camın açık olduğunu fark ettim. Sonra dışarıya çıktım ve 'araçlara bakayım' dedim. Daha önceden de bir hırsızlık olayı olmuştu zaten. Baktığımda araçların olmadığını fark ettim. Sonrasında zaten gerekli mercilere bilgi verdim. İlk olarak 2019 model Volkswagen aracımızı çalıyorlar, onun lastiği patlayınca arka sokağa bırakıp gitmişler. Sonrasında bir tane burada Mercedes marka cip vardı, onu da almışlar buradan. O zaten şu an yok, polis arkadaşlar en son Fatsa ilçesinde göründüğünü söylüyor" dedi.

"ÖZELLİKLE LÜKS ARAÇ TERCİH EDİYORLAR"

Bir türlü uslanmıyorlar! Ordu'dan İstanbul'a gelen çocuklar bu sefer de lüks cip çaldı

Enginyurt, olayı şu şekilde anlattı: "Daha önceden de alınmıştı. Yetkililerin bize yardımcı olmalarını temenni ediyorum. İnşallah tez elden bulunur. Ben daha önceden anahtarlarımı kapalı yerde tutuyordum. Belki daha önceden çaldıklarında anahtarları kayıt yapmışlardır. Galerici arkadaşlara da tavsiyem; herkes malına sahip çıksın. Bu çocukların yaptığı iş artık yetti. Çocuklar arka taraftan camın menteşesini tornavida ile açıp girmişler. Sonrasında anahtarı alıp araca binip gidiyorlar. Genelde lüks araçları tercih ediyorlar. Çalınan aracın ise piyasa fiyatı yaklaşık 1 milyon TL civarında."

ORDU'DAN İSTANBUL'A GİTMİŞLERDİ

Öte yandan çocuklar, 28 Kasım tarihinde Ordu'daki bir oto galerinden otomobil çalarak İstanbul'a gitmiş, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip ile 3 Aralık tarihinde yakalanarak Ordu'ya getirilmişti. Çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 6 Aralık tarihinde tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Çocuklar bir süre önce ise ceza evinden çıkmışlardı. Çocukların, çok sayıda suç dosyalarının olduğu da tespit edildi. - ORDU

Bir türlü uslanmıyorlar! Ordu'dan İstanbul'a gelen çocuklar bu sefer de lüks cip çaldı
Bir türlü uslanmıyorlar! Ordu'dan İstanbul'a gelen çocuklar bu sefer de lüks cip çaldı
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İstanbul, Tragger, Polis, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalan aynı, çaldıkları yer farklı! Lüks cip çalan çocuklar her yerde aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalan aynı, çaldıkları yer farklı! Lüks cip çalan çocuklar her yerde aranıyor - Son Dakika
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