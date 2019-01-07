Son Dakika Haberleri: Çalarken Yakalanan Acemi Hırsızlar Kamerada

Çalarken Yakalanan Acemi Hırsızlar Kamerada

59 dakika önce

Çalarken yakalanan acemi hırsızlar kameradaKIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde 2 kadının bir giyim mağazasından eşya çalması ve yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Çalarken yakalanan acemi hırsızlar kamerada

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde 2 kadının bir giyim mağazasından eşya çalması ve yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir giyim mağazasının önündeki bebek kıyafetlerinin bulunduğu reyona yanaşan 2 kadın bir süre etrafı kolaçan etti.
İzlendiklerini fark edemediler
Tezgahın başında bir süre bekleyen kadınlar aldıkları giyim malzemelerini çanta ve poşetlerine doldurmaya başladı. Çantalarını tıka basa dolduran kadınlar tam mağazadan uzaklaşıp kaçmaya başladıkları anda onları izleyen mağaza görevlileri tarafından anında yakalandılar. Hırsızlık ve kadınların yakalanma anı saniye saniye mağazanın güvenlik kameralarına yansırken, kadınların aldıkları malzemeler mağaza görevlileri tarafından geri alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:09 Kaynak: İHA

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