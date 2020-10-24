Çaldı, kaçarken bir araca çarptı, kutudaki parmak iziyle yakalandı - Son Dakika

Çaldı, kaçarken bir araca çarptı, kutudaki parmak iziyle yakalandı

24.10.2020 11:19
Çaldı, kaçarken bir araca çarptı, kutudaki parmak iziyle yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir evi soyan hırsız, evde bulunan anahtarla kapıdaki park halindeki aracıda çalıp kayıplara karıştı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir evi soyan hırsız, evde bulunan anahtarla kapıdaki park halindeki aracıda çalıp kayıplara karıştı. Karabağlar'da balayına giden çiftin aracına çarpan ve yaya olarak kaçan zanlı, polisin titiz takibiyle araçtaki ayakkabı kutusundaki parmak izi sayesinde yakalandı. Kaza ve kaçış anları ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. İdris D.'ye ait eve giren hırsız, evdeki ziynet eşyaları, fotoğraf makinesini ve bir miktar parayı çaldı. Zanlı daha sonrada, evde bulduğu anahtar ile sokakta park halinde duran 35 EB 6771 plaka aracıda çalıp kayıplara karıştı.

İhbar üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışmanın düğmesine bastı.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden zanlının aracı çaldığı gün Karabağlar Yeşillik Caddesi üzerinde ilerlediği belirlendi. Zanlı daha sonrada Yeşillik Caddesi Sihirgaz Birinci Kavşağında Oto Hırsızlık Büro ekipleri tarafından gözaltına alınmak istendi. Polislere yakalanacağını anlayan zanlı, kırmızı ışıkta geçerek araçla kaçmaya çalıştı.

Nefes kesen kovalamaca: Balayına giden çiftin aracına çarptı, o anlar kamerada

Zanlı, çaldığı arabayla polislerden kaçarken balayına giden çiftin kullandığı 35 AN 7692 plakalı araca çarptı. Hırsız, daha sonrada otomobilden inerek bu kez yaya olarak kaçmayı sürdürdü.

Coşkun Kale Sokak istikametine doğru koşarak kaçan zanlı ile polisler arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Öte yandan, zanlının kaçış ve kaza anları ise saniye saniye kameralarca kaydedildi.

Hırsız yaya olarak kaçmayı başarırken, polisler zanlının kaza yapıp bıraktığı araçta inceleme yaptı.

Ayakkabı kutusundaki parmak izi yakalattı

Çalınan araçta yapılan incelemede, bazı eşyalar ile bir ayakkabı kutusu bulundu. Eşyalar ile ayakkabı kutusu üzerinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Ayakkabı kutusunda yapılan incelemede, parmak izinin Abdullah B.'ye ait olduğu belirlendi. Zanlının Torbalı'da olduğunun tespitini yapan polis, operasyonun düğmesine bastı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri adrese yaptığı baskında zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah B. tutuklanırken, diğer gözaltına alınan şahıs Şevder A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İZMİR

Çaldı, kaçarken bir araca çarptı, kutudaki parmak iziyle yakalandı
Çaldı, kaçarken bir araca çarptı, kutudaki parmak iziyle yakalandı
Çaldı, kaçarken bir araca çarptı, kutudaki parmak iziyle yakalandı
Çaldı, kaçarken bir araca çarptı, kutudaki parmak iziyle yakalandı
Çaldı, kaçarken bir araca çarptı, kutudaki parmak iziyle yakalandı
Çaldı, kaçarken bir araca çarptı, kutudaki parmak iziyle yakalandı
Çaldı, kaçarken bir araca çarptı, kutudaki parmak iziyle yakalandı

Hırsızlık, Çeşme, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldı, kaçarken bir araca çarptı, kutudaki parmak iziyle yakalandı - Son Dakika

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