Çaldığı 132 koyunu 105 bin liraya satmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldığı 132 koyunu 105 bin liraya satmış - Son Dakika

Çaldığı 132 koyunu 105 bin liraya satmış

6 saat önce

MARDİN'in Midyat ilçesinde İ.T.'ye ait 132 koyunu çalan B.Y., jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

Çaldığı 132 koyunu 105 bin liraya satmış, System.String[]

MARDİN'in Midyat ilçesinde İ.T.'ye ait 132 koyunu çalan B.Y., jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. B.Y.'nin koyunları 105 bin liraya sattığı ortaya çıktı.

Olay, 25 Şubat günü Midyat ilçesinde meydana geldi. Jandarmaya başvuran İ.T., 132 koyunun çalındığını söyledi. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada koyunları çalanın B.Y. olduğunu tespit etti. B.Y., Nusaybin'deki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. B.Y., sorgusunda çaldığı koyunları Şırnak'ta A.P.'ye 105 bin lira karşılığında sattığını söyledi. Ekipler, A.P.'nin koyunlardan 59'unu kestiğini tespit etti. A.P.'nin ağılında bulunan 73 koyun ise İ.T.'ye teslim edildi.Şüpheli B.Y., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Midyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:11 Kaynak: DHA
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