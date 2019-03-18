Son Dakika Haberleri: Çaldığı 150 Bin Liralık Otomobille Fazla Kaçamadı

Çaldığı 150 Bin Liralık Otomobille Fazla Kaçamadı

2 saat önce

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaklaşık 150 bin TL değerindeki bir otomobili çalan şahıs, Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çaldığı 150 Bin Liralık Otomobille Fazla Kaçamadı, System.String[]
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaklaşık 150 bin TL değerindeki bir otomobili çalan şahıs, Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, 21 Ocak tarihinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.C.K. (34) isimli bir vatandaşa ait yaklaşık 150 bin TL değerindeki bir otomobili çalan şahıs kayıplara karıştı. Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobili çalan şahısın yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Emniyeti'nin şahısların yakalanması için başlattığı incelemeler sürerken, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu kandıra Gişeleri mevki'inde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

ARACIN PLAKASI VE RUHSATI SAHTEYMİŞ

Durdurulan otomobil ile ilgili incelemelerde bulunan ekipler, aracın plakasının ve ruhsatın sahte olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde aracın, İ.C.K. isimli vatandaşa ait olduğu oraya çıktı. Araçta bulunan A.Ç.(46) isimli şahıs, olay sonrasında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şahıs ifadesinde aracı, ismini söylemek istemediği bir arkadaşının Adana'ya götürmesi için kendisine verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette hakkında yapılan incelemede benzer suçlardan 9 kaydı bulunan şahıs, işlemlerinin tamamlanması sonrasında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Emniyet otoparkına çekilen otomobil ise sahibine teslim edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:46 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Uyuşturucu Satıcıları Mahalleyi Basıp Önüne Gelene Ateş Etti İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 16:58:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldığı 150 Bin Liralık Otomobille Fazla Kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]