Çaldığı 2,5 milyon TL'lik altını çatıya saklamış - Son Dakika
Üye Girişi

Çaldığı 2,5 milyon TL'lik altını çatıya saklamış

30.03.2022 14:53
Çaldığı 2,5 milyon TL'lik altını çatıya saklamış

KONYA'da, duvarını delip girdiği kuyumcu dükkanından yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde 4 kilo altın çalan Hasan Caner Kuytu (30) tutuklandı.

KONYA'da, duvarını delip girdiği kuyumcu dükkanından yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde 4 kilo altın çalan Hasan Caner Kuytu (30) tutuklandı. Altınlar ise Kuytu'nun evinin çatısında bulundu. Çalınan altının bir miktarını satmaya çalışırken yakalanan Kuytu'nun dini nikahla birlikte yaşadığı Sevda K. (23) ve arkadaşı Dilber Dilara S. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 21 Mart'ta günü saat 01.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Beyazıt Mahallesi Adalhan kavşağındaki kuyumcuda meydana geldi. Boş dükkanın havalandırma boşluğundan girip, bitişiğindeki kuyumcunun duvarını delerek içeri giren kişi, 2,5 milyon TL değerinde 14 ayar 3,8 kilo ve 22 ayar 213 gram ziynet eşyasını alıp kaçtı. Olayın ardından Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurup çalışma başlattı.

DELİKTEN UZATTIĞI APARATLA ALTINLARI ÇALMIŞÖzel ekip, iş yerinin güvenlik kamera görüntülerinden üzerinde kapüşonlu mont ve sırt çantası bulunan kişinin yürüyerek kuyumcunun önünden geçtiğini, ardından yandaki boş dükkanın havalandırma boşluğundan içeri girdiğini, 4 saat sonra da çıktığını tespit etti. Şüphelinin içeride kaldığı süreçte bitişikteki kuyumcunun duvarını delip, alarmın çalmaması için delikten uzattığı aparatla vitrin altındaki çekmecelerdeki altınları çaldığı saptandı.YÜRÜYÜŞÜNDEN TESPİT EDİLDİPolis, şüphelinin geliş ve gidiş istikametindeki yaklaşık 10 kilometrelik mesafedeki 93 iş yerinin 22 günlük güvenlik kamerası kayıtlarından yaklaşık 220 dakikalık görüntü izledi. Kollarını aça aça yürüyen kişinin daha önce karıştığı hırsızlık olayında, görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan Hasan Caner Kuytu olduğunu belirledi. Ekipler, hırsızlıktan 10 kaydı bulunan Kuytu'nun dini nikahla birlikte yaşadığı Sevda K. ve arkadaşı Dilber Dilara S.'nin de altınların yaklaşık 13 bin 500 liralık kısmını pazar günü başka bir kuyumcuya satmak isterken suçüstü yakaladı. Hasan Caner Kuytu ise düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.ALTINLARI EVİN ÇATISINA SAKLAMIŞ Polis, hırsızlık öncesi bölgede keşif yaptığını belirlediği Hasan Caner Kuytu'nun evindeki aramada, çaldığı altınların geri kalan kısmını sakladığı çatıda buldu. Altınlar sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Caner Kuytu tutuklandı, Sevda K. ve arkadaşı Dilber Dilara S. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRALI


Çaldığı 2,5 milyon TL'lik altını çatıya saklamış
Çaldığı 2,5 milyon TL'lik altını çatıya saklamış
Çaldığı 2,5 milyon TL'lik altını çatıya saklamış
Çaldığı 2,5 milyon TL'lik altını çatıya saklamış
Çaldığı 2,5 milyon TL'lik altını çatıya saklamış
Çaldığı 2,5 milyon TL'lik altını çatıya saklamış
YORUMLAR
500
Konya'da kuyumcudan çalınan 4 kilogram altın çatı arasında bulundu Konya'da kuyumcudan çalınan 4 kilogram altın çatı arasında bulundu İş Bankası ve DenizBank, Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi'ne girdi İş Bankası ve DenizBank, Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi'ne girdi

Türk Lirası, Kuyumcu, 21 Mart, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaldığı 2,5 milyon TL'lik altını çatıya saklamış - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı
14:35 Sengal taraftarlarından Mısırlı futbolcu Salah'a büyük ayıp: Maç boyunca yüzüne lazer tuttular, penaltı kaçırdı!
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
14:32 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Meral Akşener'e "Zafiyet Hanım" yakıştırması!
14:29 Bomba iddia: Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ilişki mi yaşıyor?
14:16 İstanbul'daki müzakerelerle ilgili Kremlin'den ilk açıklama geldi: Kırım Rusya'nın bir parçasıdır, kimsenin tartışma hakkı yoktur
13:48 Rivne'deki o yakıt deposu 3 gündür yanıyor: Rus ordusu vurmuştu
13:35 Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! "Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" diye sordu
13:33 Holigan vahşeti: Nijerya-Gana maçında doktor dövülerek öldürüldü!
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 15:00:54. #1.12#
SON DAKİKA: Çaldığı 2,5 milyon TL'lik altını çatıya saklamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement