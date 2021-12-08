Üye Girişi
Çaldığı 20 bin liralık kablo ile yakalandı - Son Dakika

Çaldığı 20 bin liralık kablo ile yakalandı

08.12.2021 09:53
Çaldığı 20 bin liralık kablo ile yakalandı

Düzce'de değişik zamanlarda ve yerlerde kablo çalarak mağduriyet yaşatan kablo hırsızı, ekiplerin hummalı çalışması sonucu yakalandı.

Düzce'de değişik zamanlarda ve yerlerde kablo çalarak mağduriyet yaşatan kablo hırsızı, ekiplerin hummalı çalışması sonucu yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de değişik zamanlarda ve eski sanayi sitesinde bulunan iş yerlerinden kabloların çalındığı ihbarı üzerine Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlatan ekipler, kablo hırsızlığı yapılan iş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, E. Ö. İsimli şahsın yaptığını belirledi.

Şahsı yakalamak için titiz ve hummalı çalışma başlatan ekipler, E.Ö.'yü suçüstü yakaladı. Şahsın depo olarak kullandığı yerde ise piyasa değeri 20 bin TL olan değişik ebatlarda kablolar ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.Ö., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Düzce Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı 20 bin liralık kablo ile yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avustralya'nın Tazmanya adasında 09:59 Avustralya'nın Tazmanya adasında "Kıyamet gününe hazırlığın" fotoğrafı ortaya çıktı
Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı 09:52 Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler 16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı 16:07 Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı

Son Dakika Haberleri
10:03 Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı
09:59 Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar!
09:58 Avustralya'nın Tazmanya adasında "Kıyamet gününe hazırlığın" fotoğrafı ortaya çıktı
09:50 Dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde çıkıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli
09:29 Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu!
09:27 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi
09:17 OECD: Türkiye gıdada zam şampiyonu
09:13 Masterchef Danilo eşine "haysiyetsiz hayat sürme" davası açtı!
09:06 Sigaraya 2 TL'lik zam! ÖTV zammı da kapıda!
09:03 Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek
Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı         
10:04
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar! Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar!         
09:59
Dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde çıkıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli Dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde çıkıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli         
09:50
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 10:11:53. #1.12#
SON DAKİKA: Çaldığı 20 bin liralık kablo ile yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement