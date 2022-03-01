Çaldığı 35 kazı kazana bile 100 TL çıktı, kaçamadan yakalandı - Son Dakika
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Çaldığı 35 kazı kazana bile 100 TL çıktı, kaçamadan yakalandı

01.03.2022 11:49

Çaldığı 35 kazı kazana bile 100 TL çıktı, kaçamadan yakalandı Girdiği bayide kupon doldurur gibi yapıp kazı kazanları çaldı Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızın 6 ayrı suç kaydı çıktı Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir bayiden 35 adet kazı kazan çalan şüpheli polis tarafından kısa...

Çaldığı 35 kazı kazana bile 100 TL çıktı, kaçamadan yakalandı

Girdiği bayide kupon doldurur gibi yapıp kazı kazanları çaldı

Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızın 6 ayrı suç kaydı çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir bayiden 35 adet kazı kazan çalan şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı. Çaldığı kazı kazanları kazıdığı ve 100 TL ikramiye çıktığı belirlenen şüphelinin 6 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Ortaca İlamat infaz masasından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüphelinin çaldığı kazı kazanları cebine koyduktan sonra iş yerinden ayrılma anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Şubat Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi üzerinde bulunan iddia bayisine gelen bir şahıs, 35 adet kazı kazan çalarak iş yerinden ayrıldı. İş yeri sahibi, makineden çıkararak satış için koyduğu kuponların yerinde olmadığını görünce, güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kamerasında, kuponların çalındığını gören iş yeri sahibi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Şelale Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Birimi, iş yerinin güvenlik kamerasından şüpheliyi belirledikten sonra şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 6 ayrı suç kaydı, Ortaca İlamat infaz masasından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman K., tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Hırsızlık anı bayinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. İşyerine gelen şüpheli, sıradan bir müşteri gibi bankoya geçip kupon doldurmaya başladı. Kazı kazan kazan kuponlarının bulunduğu yeri gözetleyen ve fırsat kollayan şüpheli, fırsat bulduğunda gidip kazı-kazan kuponlarını alarak yeniden bankoya dönüp kuponları cebine koydu. Bir süre oyalanan şüpheli iş yerinden çıkıp uzaklaştı.

Çaldığı 35 kazı kazana bile 100 TL çıktı, kaçamadan yakalandı
Çaldığı 35 kazı kazana bile 100 TL çıktı, kaçamadan yakalandı
Çaldığı 35 kazı kazana bile 100 TL çıktı, kaçamadan yakalandı

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Türk Lirası, Manavgat, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı 35 kazı kazana bile 100 TL çıktı, kaçamadan yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldığı 35 kazı kazana bile 100 TL çıktı, kaçamadan yakalandı - Son Dakika
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