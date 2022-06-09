Çaldığı 390 bin liralık altınla yakalandı, "Haberim yok" dedi - Son Dakika
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Çaldığı 390 bin liralık altınla yakalandı, "Haberim yok" dedi

09.06.2022 23:29

Çaldığı 390 bin liralık altınla yakalandı, "Haberim yok" dedi Ordu'da bir evden 390 bin TL değerinde altın çalan hırsız, otobüsle Antalya'ya kaçmak isterken Aksaray polisinin yaptığı operasyonla çaldığı altınlarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Çaldığı 390 bin liralık altınla yakalandı, "Haberim yok" dedi

AKSARAY - Ordu'da bir evden 390 bin TL değerinde altın çalan hırsız, otobüsle Antalya'ya kaçmak isterken Aksaray polisinin yaptığı operasyonla çaldığı altınlarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli "Altınlardan haberim yok" sözleriyle kendini savundu.

Hırsızlık olayı dün Ordu'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ordu'da bir eve giren hırsız 390 bin TL değerinde 107 çeyrek altın ve 5 altın bilezik çalarak kayıplara karıştı. Olayı fark eden ev sahibi durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada kısa sürede şahsın kimliğini tespit etti. Şüpheli Faruk A.'nın peşine düşen polis ekipleri şahsın altınlarla birlikte Antalya'ya gitmek üzere şehirlerarası otobüse bindiğini belirledi. Otobüsün saatler öncesi yola çıkması üzerine Ordu Emniyeti güzergahta bulunan il emniyet müdürlüklerine bilgi aktardı. Ordu Emniyetinden gelen bilgiler üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri plakası verilen yolcu otobüsünü terminal bölgesinde bekledi. Otobüsün gelmesi üzerine otobüse yönelik operasyon düzenleyen Aksaray polisi şüpheliyi çaldığı 390 bin liralık altınlarla birlikte kıskıvrak yakaladı.

Operasyonun ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli adliyeye getirilirken gazetecilere, "Altınlardan haberim yok" diyerek kendini savundu. Faruk A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, altınlar sahibine teslim edilmek üzere Ordu Emniyetine gönderildi.

Çaldığı 390 bin liralık altınla yakalandı, Haberim yok dedi
Çaldığı 390 bin liralık altınla yakalandı, Haberim yok dedi
Çaldığı 390 bin liralık altınla yakalandı, Haberim yok dedi
Çaldığı 390 bin liralık altınla yakalandı, Haberim yok dedi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı 390 bin liralık altınla yakalandı, 'Haberim yok' dedi - Son Dakika

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