Son Dakika Haberleri: Çaldığı 700 Kilo Bakır Kabloyu Satmak İçin Yaktı

Çaldığı 700 Kilo Bakır Kabloyu Satmak İçin Yaktı

2 saat önce

Denizli'de çalınan 700 kilogram bakır kablo polisin düzenlediği operasyonla plastiklerinden yakılarak ayıklanmış halde ele geçirildi.

Çaldığı 700 Kilo Bakır Kabloyu Satmak İçin Yaktı, System.String[]
Denizli'de çalınan 700 kilogram bakır kablo polisin düzenlediği operasyonla plastiklerinden yakılarak ayıklanmış halde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde bulunan bir depodan bakır kablo hırsızlığı yaşanması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önce olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirledi, ardından operasyon düzenledi. Operasyonda çalınan ve yakılarak plastik kısmından arındırılmış ve 700 kilogram bakır kablo ele geçirildi. Bakır kablo sahibine teslim edilirken, olayı gerçekleştiren şahsın ise yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmanın devam ettiği bildirdi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:02 Kaynak: İHA

Saraylar, Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa
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