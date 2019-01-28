Çaldığı Aküyle Beraber Yakalandı
1 saat önce
Antalya'da park halinde bulunan tırdan akü çaldığı iddia edilen şüpheli çalınan aküyle yakalandı.
Antalya
'da park halinde bulunan tırdan akü çaldığı iddia edilen şüpheli çalınan aküyle yakalandı.
Olay, dün saat 14.50 sıralarında Kepez
ilçesine bağlı Yeni Mahalle
sokak üzerine meydana geldi. T.G.'ye ait park halinde bulunan tırdan akü çalındı. Olayın şüphelisi A.Ö. çalınan aküyle birlikte yakalanırken, akü ise sahibine teslim edildi. A.Ö., savcılığa gönderilmek üzere gözaltına alındı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:23 Kaynak: İHA
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