Son Dakika Haberleri: Çaldığı Aküyle Beraber Yakalandı

Çaldığı Aküyle Beraber Yakalandı

1 saat önce

Antalya'da park halinde bulunan tırdan akü çaldığı iddia edilen şüpheli çalınan aküyle yakalandı.

Çaldığı Aküyle Beraber Yakalandı, System.String[]
Antalya'da park halinde bulunan tırdan akü çaldığı iddia edilen şüpheli çalınan aküyle yakalandı.

Olay, dün saat 14.50 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle sokak üzerine meydana geldi. T.G.'ye ait park halinde bulunan tırdan akü çalındı. Olayın şüphelisi A.Ö. çalınan aküyle birlikte yakalanırken, akü ise sahibine teslim edildi. A.Ö., savcılığa gönderilmek üzere gözaltına alındı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:23 Kaynak: İHA

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