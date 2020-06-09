Çaldığı altınları bozdururken yakayı ele verdi - Son Dakika

Çanakkale'de bir kuyumcuyu soyan hırsız, altınları başka bir kuyumcuda bozdurmaya çalışırken yakayı ele verdi. Altınları tezgah üstünde bırakıp kaçan hırsız, altınlarını çaldığı kuyumcuya, "Abi bileziklerin Ayvacık'ta kuyumcuda, irtibata geç ve al" diye mesaj çekti.

Olay, 6 Haziran Cumartesi günü Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde meydana geldi. Kepez Kuyumculuk adlı iş yerine giren hırsız, altın alma bahanesiyle kuyumcuyu oyalamaya başladı. Daha sonra el çabukluğuyla tezgah üzerinde bulunan bilezikleri alan Doğuş H. (19) isimli zanlı gözden kayboldu. Soyulduğunu anlayan kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası ve mobese kameralarını incelemeye aldı.

WHATSAPP GRUBU SAYESİNDE FARK ETTİ

Çaldığı bilezikleri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir kuyumcuda bozdurmak isteyen Doğuş H., yakayı burada ele verdi. Çanakkale Kuyumcular Derneği'ne ait whatsapp grubuna altınlarının çalındığını bildiren kuyumcu Yusuf Çağlan'ın mesajına arkadaşları tepkisiz kalmadı. Ayvacık'taki kuyumcu durumu fark edince, Doğuş H. bilezikleri tezgahın üzerinde bırakıp kaçtı.

Durum yeniden polis ekiplerine bildirildi. 6 farklı hırsızlık olayına karışan Doğuş H., polis ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda Ezine'de yakalandı.

6 FARKLI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞMIŞ

Öte yandan, Doğuş H.'nin Çanakkale kent merkezinde 6 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Esenler Mahallesi'nde bir eve giren Doğuş H.; 2 adet künye ve 1 adet yüzük çaldı. Aynı zamanda; elektrikli bisiklet, kredi kartı ve nakit para hırsızlığı olaylarına da karışan Doğuş H., Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de 18 yıldır kuyumculuk yapan Kepez Kuyumculuk'un sahibi Yusuf Çağlan, "Sabah genç bir çocuk geldi ve çeyrek altın alacağını söyledi. Bir tane çeyrek altın verdim. Dükkanda ismim yazdığı için o da 'annemin selamı var' deyince yumuşadık herhalde. Bilezikleri çıkardım, tezgahın üzerine bilezikleri bıraktım. 'Abime de bir saat almam lazım' dedi. Saatleri çıkardım, bir tane saat beğendi. Saatin kutusunu çıkardım, daha büyük bir kutu istedi. Başka kutu aramak için dolaba eğildim, bilezikler tezgahın üzerindeydi. Kafamı çevirdiğimde çocuk gitmiş. 3 tane bileziği alıp, gitmiş. Polisi aradım durumu bildirdim. Sonra whatsapp grubundaki dernek arkadaşlarıma yazdım zaten 20 dakika sonra iş çözüldü" dedi.

"ABİ BİLEZİKLERİN AYVACIK'TA KUYUMCUDA, İRTİBATA GEÇ VE AL"

Çağlan konuşmasının devamında, "Ayvacık'taki bir kuyumcuya gitmiş o da yazışmaları görünce durumu anlamış ve 'Sen bunları çaldın mı' demiş. 'Çalmadım, babama haber vereyim' diyerek bilezikleri de tezgahın üzerinde bırakıp gitmiş. Aradan 5 dakika geçti bana mesaj çekti. 'Abi senden aldığım bilezikler Ayvacık'ta bir kuyumcuda. İrtibata geç, bileziklerini al' diye. Sonrasında şahsın kim olduğunu öğrendik" diye konuştu.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)