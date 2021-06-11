Çaldığı altınlarla kaçamadan yakalandı - Son Dakika

Tokat'ta 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsız terminalde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl merkezine bağlı Kızılöz Köyünde vatandaşların bağ ve bahçelerde olduğu sırada hırsızlık yaşandı. Murat Y. (22) evine geldiğinde yaklaşık olarak 50 bin lira değerinde evlilik yüzüğü, altın bileziği ve kolyeleri çalındığını fark etti. JASAT Dedektifleri ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ile birlikte yürütülen soruşturma ve detaylı araştırma yaptı. Köyde geçmiş dönemlerde çobanlık yapmaya gelen bir şahsın gün içerisinde köyde olduğu Konya'ya gideceği bilgisini alan ekipler harekete geçti. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleriyle irtibat kuran jandarma şüpheli şahsı takibe aldı. Otobüs terminalinde JASAT dedektiflerinin takibi sonucu bilet almaya gelen şüpheli M.T (20) otobüse binmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ziynet eşyaları ele geçirildi. Altın bileziklerden birini satarak kendisine telefon aldığı öğrenilen şahısın üzerine 6 bin lira para çıktı. Şahsın sorgusunda suçunu kabul ederek, hiçbir delil bırakmadığını nasıl yakalandığını anlayamadığını söylediği belirtildi. M.T sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ziynet eşyalarına kavuşan ailenin ise en çok evlilik yüzüklerinin bulunmasına sevindiği öğrenildi. - TOKAT