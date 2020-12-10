Çaldığı arabanın sahibinin kredi kartıyla tatlı alan şüpheli aranıyor - Son Dakika

Esenyurt'ta bir benzinciden otomobil çaldıktan sonra sahibinin kredi kartıyla tatlı alan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta 4 Aralık'ta bir akaryakıt istasyonuna giden Ceyhun Düz, temizlemek için 34 T 0717 plakalı otomobilini yıkama alanına park etti.

Bu sırada araç yıkayarak geçimini sağladığını belirten bir kişi, Düz'le birlikte otomobili yıkamaya başladı. Düz'ün cep telefonuyla konuşmaya daldığını fırsat bilen şüpheli, kontağı üzerinde unutulan arabaya binip kapıları kilitledi.

Şüpheli, durumu fark ederek hamle yapan araç sahibini de bir süre sürükleyerek kaçtı. Düz'ün, istasyondaki başka bir arabacın sürücüsüyle bir süre takip ettiği şüpheli, izini kaybettirdi.

Olaydan iki ay önce 120 bin liraya satın aldığı aracında cüzdanını unuttuğunu hatırlayan Düz, kredi kartı işlemlerini incelediğinde şüphelinin arabasını çaldıktan hemen sonra Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'ndeki bir tatlıcıya giderek alışveriş yaptığını fark etti.

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.