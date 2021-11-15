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Çaldığı araca sahte plaka taktı, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

Çaldığı araca sahte plaka taktı, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı

15.11.2021 20:31
Çaldığı araca sahte plaka taktı, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı

Aksaray'da çaldığı araca sahte plaka takan oto hırsızı ile polis arasındaki kovalamaca film sahnelerini aratmadı.

Aksaray'da çaldığı araca sahte plaka takan oto hırsızı ile polis arasındaki kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Ehliyetsiz hırsız yarım saat süren kovalamaca sonucu araçtan inip yaya olarak kaçmak isterken yakalandı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Acem Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde radar uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 68 AF 205 plakalı Renault marka otomobilin radara girdiğini tespit etti. Radar ekibi yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan diğer ekiplere aracın plakasını ve aştığı hız sınırını bildirirken, plaka üzerinde sorgulama yapan ekipler aracın plakasının sahte olduğunu belirledi. Bu sırada uygulama noktasına gelen araca trafik ekipleri dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, hızla uygulama noktasından geçerek kaçmaya başladı. Polis ekipleri hemen araca binerek sürücünün peşine düştü. Bu sırada trafik ekipleri telsiz aracılığıyla durumu İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine bildirdi. Haber merkezinin diğer ekiplere anonsuyla Aksaray Emniyeti teyakkuza geçti. Ekipler aracın kaçtığı istikamet ve bölgeyi abluka altına alırken, yaşanan kovalamaca polis telsiz anonslarına da yansıdı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacada sürücü bir başka araca da çarptı. Kaçamayacağını anlayan sürücü Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5201. Sokak'ta boş bir arazide araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri sürücüyü kaçarken kıskıvrak yakaladı. Yere yatırılarak etkisiz hale getirilen şahıs, gözaltına alınarak polis aracına bindirildi.

Polisin yaptığı araştırmada kaçan Muhammet A'nın (25) ehliyetinin olmadığı ve gerçek plakası 40 DZ 221 olan aracı 2020 yılında Kırşehir'den çaldığı tespit edildi. Zanlıya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, sahte plaka kullanmaktan 6 bin 687 TL ve ters yönde araç kullanarak trafiği tehlikeye sokmaktan bin 339 TL olmak üzere toplam 9 bin 724 TL ceza işlemi uygulandı. Ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Çaldığı araca sahte plaka taktı, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı
Çaldığı araca sahte plaka taktı, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı
Çaldığı araca sahte plaka taktı, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı
Çaldığı araca sahte plaka taktı, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı
Çaldığı araca sahte plaka taktı, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı
Çaldığı araca sahte plaka taktı, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı
Çaldığı araca sahte plaka taktı, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı
Çaldığı araca sahte plaka taktı, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı
Çaldığı araca sahte plaka taktı, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı
Çaldığı araca sahte plaka taktı, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı
Çaldığı araca sahte plaka taktı, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı

Tragger, Aksaray, Polis, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı araca sahte plaka taktı, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldığı araca sahte plaka taktı, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
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