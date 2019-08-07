Son Dakika Haberleri: Çaldığı aracın içinde uyuyakalınca yakalandı (2)
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Çaldığı aracın içinde uyuyakalınca yakalandı (2)

9 dakika önce

TUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracı çalan ve içinde uyuyakalınca yakalanıp, gözaltına alınan Coşkun Taşçı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çaldığı aracın içinde uyuyakalınca yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracı çalan ve içinde uyuyakalınca yakalanıp, gözaltına alınan Coşkun Taşçı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),


İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:22 Kaynak: DHA
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