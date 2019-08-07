Çaldığı aracın içinde uyuyakalınca yakalandı (2)
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TUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracı çalan ve içinde uyuyakalınca yakalanıp, gözaltına alınan Coşkun Taşçı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:22 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracı çalan ve içinde uyuyakalınca yakalanıp, gözaltına alınan Coşkun Taşçı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
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