Çaldığı aracın lastiği patlayınca saklandığı ormanlık alanda yakalandı - Son Dakika

Çaldığı aracın lastiği patlayınca saklandığı ormanlık alanda yakalandı

Çaldığı aracın lastiği patlayınca saklandığı ormanlık alanda yakalandı
Son Güncelleme: 07.01.2021 00:38

ADANA'da, anahtarı üzerinde bırakılan hafif ticari aracı çalan Ali D., yaklaşık 50 kilometrelik kovalamacanın ardından lastiği patlayınca aracı terk edip, kaçtı.

ADANA'da, anahtarı üzerinde bırakılan hafif ticari aracı çalan Ali D., yaklaşık 50 kilometrelik kovalamacanın ardından lastiği patlayınca aracı terk edip, kaçtı. Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali D., yaklaşık 18 saat sonra ormanda saklanırken yakalandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında 48 BE 696 plakalı hafif ticari aracını, yol kenarına üzerinde anahtarıyla bırakan Gökhan Yılmaz, arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Bu sırada Ali D., araca binip, hızla uzaklaştı. Durumu fark eden Gökhan Yılmaz, polise haber verip, arkadaşının otomobiline binerek şüphelinin peşine düştü. Gökhan Yılmaz ve polis ekiplerinin peşinde olduğu şüpheli, Sarıçam'dan önce Seyhan ilçesine, ardından da Çukurova ilçesine geçip, Çatalan Batı Köprüsü'nden kırsal alana doğru ilerledi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kovalamaca sırasında Ali D., aracı, polis araçlarının üzerine sürerek kaza yaptırmaya çalıştı. Uyarılara aldırmayan şüpheliyi durdurmak için polis, havaya ve aracın lastiklerine ateş açtı.

LASTİĞİ PATLAYINCA ARACI TERK ETTİ

Film sahnelerini aratmayan 50 kilometrelik kovalamacanın ardından lastiği patlayınca aracı terk eden Ali D., Çukurova ilçesi Dörtler köyünde yaya olarak kaçtı. Arazide gecenin karanlığından faydalanan Ali D., izini kaybettirdi. Polis, yaptığı incelemenin ardından aracı sahibine teslim etti.

18 SAAT KAÇABİLDİ

Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bölgeyi didik didik aradı. Köyü ablukaya alan ekipler, Ali D.'nin izine ormanlık alanda rastladı. Ormanlık alanda ekiplerden kaçamayan Ali D., yaklaşık 18 saat sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Yüzüncü Yıl Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Gökhan Yılmaz, Hisarcık, Sarıçam, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaldığı aracın lastiği patlayınca saklandığı ormanlık alanda yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
01:15 Gizem Örge'den maç sonu duygusal açıklama: Baba, buradayım baba
00:36 Kimliğini Erdoğan vermişti! İşte şampiyonluğun mimarı Vargas'ın Türkiye'ye uzanan öyküsü
23:53 Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti
23:50 Nevşehir'de sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti
23:39 Son Dakika: Filenin Sultanları, Sırbistan'ı yenerek Avrupa şampiyonu oldu
23:20 Aksaray'da sel sonucu yol yarıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:43 Meteoroloji'den 10 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor
22:39 Dünyanın gözü Soçi'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde! Masada Tahıl Koridoru Anlaşması var
21:40 Son Dakika: Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
21:22 Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2023 01:55:25. #1.13#
SON DAKİKA: Çaldığı aracın lastiği patlayınca saklandığı ormanlık alanda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement