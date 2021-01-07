Çaldığı aracın lastiği patlayınca saklandığı ormanlık alanda yakalandı

ADANA'da, anahtarı üzerinde bırakılan hafif ticari aracı çalan Ali D., yaklaşık 50 kilometrelik kovalamacanın ardından lastiği patlayınca aracı terk edip, kaçtı. Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali D., yaklaşık 18 saat sonra ormanda saklanırken yakalandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında 48 BE 696 plakalı hafif ticari aracını, yol kenarına üzerinde anahtarıyla bırakan Gökhan Yılmaz, arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Bu sırada Ali D., araca binip, hızla uzaklaştı. Durumu fark eden Gökhan Yılmaz, polise haber verip, arkadaşının otomobiline binerek şüphelinin peşine düştü. Gökhan Yılmaz ve polis ekiplerinin peşinde olduğu şüpheli, Sarıçam'dan önce Seyhan ilçesine, ardından da Çukurova ilçesine geçip, Çatalan Batı Köprüsü'nden kırsal alana doğru ilerledi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kovalamaca sırasında Ali D., aracı, polis araçlarının üzerine sürerek kaza yaptırmaya çalıştı. Uyarılara aldırmayan şüpheliyi durdurmak için polis, havaya ve aracın lastiklerine ateş açtı.

LASTİĞİ PATLAYINCA ARACI TERK ETTİ

Film sahnelerini aratmayan 50 kilometrelik kovalamacanın ardından lastiği patlayınca aracı terk eden Ali D., Çukurova ilçesi Dörtler köyünde yaya olarak kaçtı. Arazide gecenin karanlığından faydalanan Ali D., izini kaybettirdi. Polis, yaptığı incelemenin ardından aracı sahibine teslim etti.

18 SAAT KAÇABİLDİ

Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bölgeyi didik didik aradı. Köyü ablukaya alan ekipler, Ali D.'nin izine ormanlık alanda rastladı. Ormanlık alanda ekiplerden kaçamayan Ali D., yaklaşık 18 saat sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Yüzüncü Yıl Polis Merkezi'ne götürüldü.