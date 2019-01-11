Çaldığı Araçla Hırsızlık Yapan Oto Faresi Adliyede
1 saat önce
Çaldığı araçla hırsızlık yapan oto faresi adliyede Çaldığı araçla tekrar hırsızlığa gitti Marketten 25 bin TL değerinde sigara ve bin TL madeni para çaldıESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalarda çaldığı kamyonet ile Çifteler ilçesinde de bir marketten...
Çaldığı araçla hırsızlık yapan oto faresi adliyede
Çaldığı araçla tekrar hırsızlığa gitti
Marketten 25 bin TL değerinde sigara ve bin TL madeni para çaldı
ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalarda çaldığı kamyonet ile Çifteler
ilçesinde de bir marketten 25 bin liralık hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de 8-9 Ocak saat 19.30 ile 09.00 arasında İstiklal Mahallesinde park halinde bulunan beyaz renkli kamyonet cinsi aracın çalınması olayı ile ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve güvenlik kameraları incelemesinde, söz konusu oto hırsızlığı olayını O.H.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Ayrıca şüpheli çalmış olduğu araçla Çifteler ilçesinde bir marketten 25 bin TL değerinde sigara ve bin TL madeni para çaldığı da Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile yapılan ortak çalışma sonucu belirlendi.
Şüpheli O.H.A. isimli şahıs Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan araştırma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, yapılan sorgulamasında şüpheli şahsın aracı terk ettiği adresi tespit ederek sahibine teslim etti. Ayrıca çalıntı aracın içerisinde, Çifteler ilçesindeki marketten çalınan sigaraların bir kısmı elde edilerek yine sahibine teslim edildi.
Öte yandan şüpheli O.H.A. isimli şahıs emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:23 Kaynak: İHA
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