Çaldığı araçla kaçarken ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Çaldığı araçla kaçarken ortalığı savaş alanına çevirdi

KÜÇÜKÇEKMECE'de lüks siteye giren cerrahi maskeli şüpheli, otoparkta bulunan yaklaşık 350 bin lira değerindeki arazi aracını çaldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de lüks siteye giren  cerrahi maskeli şüpheli,  otoparkta bulunan yaklaşık 350 bin lira değerindeki arazi aracını çaldı. Çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 10 araca çarptı, bir evin bahçe duvarını yıktı. Hırsız yaya olarak olay yerinden kaçtı. Hırsızın aracı çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay sabah saatlerinde Küçükçekmece'de lüks bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Villaların da bulunduğu site duvarını aşan cerrahi maskeli kişi site içerisinde dolaşmaya başladı. Bir süre site içinde bulduğu bir bisikletle dolaşan ve yaşının küçük olduğu tahmin edilen şüpheli,  bir villadan içeri girdi. Evde bulunanlara  da aldırış etmeyerek villa içinde değerli eşya aradı. Pikap tarzı arazi aracının anahtarını bulan şüpheli otoparkta bulduğu aracı çıkarmaya çalışırken 3 araca çarparak zarar verdi.

GÖREVLİ ENGEL OLMADI

Hızla çıkış kapısına doğru hareket eden  ve kameradan hırsızı fark eden güvenlik görevlisi aracı durdurmak istese de başarılı olamadı. Hızla siteden çıkan hırsız çaldığı araçla kaçmaya başladı. Güvenlik görevlisi de durumu polise ve araç sahibine haber verdi.

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

İhbar üzerine polis ekipleri kaçan şüpheliyi  yakalamak için harekete geçti. Bir polis ekibi aracı görerek kovalamaya başladı.  Söğütlüçeşme Mahallesi ve Kanarya Mahalle'sinde ara sokaklarında  kaçmaya çalışan şüpheli için  polis ekipleri olası kaçış noktalarında önlem aldı. Polisten kaçmaya çalışan şüpheli ara sokaklarda çok sayıda araca çarptı, bir evin bahçe duvarını yıktı. Mahalle aralarında izini kaybettirmeyi başaran kişi, bir sokakta çaldığı aracı bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri  araç çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.  İlk etapta şüphelinin  toplam 10 araca zarar verdiği tespit edildi.

"ÖLÜM MAKİNESİ GİBİ"

Sabah duydukları gürültülerle uyandıklarını söyleyen mahalle sakinleri sokak üzerinde çok sayıda aracın zarar gördüğünü ve bir duvarın yıkıldığını gördü. Yaşanılan olayı anlatan mahalle sakini Mahmut Baykara "Bir gümleme sesiyle uyandık.  İnsanların üzerine sürmüş. Ölüm makinesi gibi. Tanımıyoruz normal bir insan değil. Halkalı'da bir siteden aracı çalıyor. Anahtarı alıyor mahallelerde eziyor. Duvarı yıktı. Araçlara çarptı. Kanarya'da en az 20 araba vardır böyle. Çarpa çarpa gitmiş. Ölüm makinesi adam" şeklinde konuştu.

Otomobili zarar gören Mehmet Çetinkaya ise, "Sabaha karşı adamın birisi araba çalmış. Bizim sokaktan geçerken tüm arabalara çarpmış.  Buradan dönerken arkadan vurmuş. Başka caddelerde de başka araçlara vurmuş" diye konuştu.

HIRSIZLIK ANI  KAMERADA

Yaşanılan hırsızlık olayı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yüzünde maske ile site içerisine giren şüpheli  bir süre sonra otoparka yöneliyor.  Buradan arazi aracını alan şüpheli  manevra yaparken araçlara çarpıyor ve kaçıyor ve kendisini  durdurmaya çalışan güvenlik görevlisinin yanından geçerek çıkış kapısından kaçıyor.

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- İstanbul
Küçükçekmece, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaldığı araçla kaçarken ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

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