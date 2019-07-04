Son Dakika Haberleri: Çaldığı araçla kaza yaparak hayatını kaybetti
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Çaldığı araçla kaza yaparak hayatını kaybetti

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çaldığı araçla kaza yaparak hayatını kaybetti, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 82 Evler Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, C.Ç. adlı şahıs, Adana otogarında İstanbul'a gitmek için bir firmadan bilet almak istedi. Bilet olmadığını beyan eden firma yetkililerine kızıp, aynı firmaya ait 01 COP 47 plakalı minibüsü çalarak, kaçtı. C.Ç. adlı şahıs Tarsus'ta 82 Evler Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda refüjlere çarparak kaza yaptı. Ehliyeti olmadığını öğrenilen C.Ç. kazada hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
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