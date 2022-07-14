Serkan A.'ya ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 3'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin 675 TL olmak üzere toplam 7 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Çaldığı araçla ters yöne girdiği esnada emniyet müdürüne yakalanan oto hırsızı yakayı ele verdi - Son Dakika

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