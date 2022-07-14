Çaldığı araçla ters yöne girdiği esnada emniyet müdürüne yakalanan oto hırsızı yakayı ele verdi - Son Dakika
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Çaldığı araçla ters yöne girdiği esnada emniyet müdürüne yakalanan oto hırsızı yakayı ele verdi

14.07.2022 17:07

Bursa'dan çaldığı araçla kaçan oto hırsızı Serkan A., İnegöl ilçe emniyet müdürüne yakalandı. Yakayı ele veren hırsız, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan da 7 bin 350 TL cezaya çarptırıldı.

Osmangazi ilçesinden 16 UT 348 plakalı kamyoneti çalan Serkan A. araç sahibinin şikayetiyle polis ekiplerince takibe alındı. Şüphelinin plaka tanıma sistemi üzerinden İnegöl ilçesine giriş yaptığı tespit edildi.

Hem çaldığı araçla ters yöne girdi üstüne emniyet müdürüne yakalandı

TERS YÖNDE GİDERKEN EMNİYET MÜDÜRÜ DURDURDU

Araç, Atatürk Bulvarı'nda ters yönde seyrederken İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve trafik ekiplerince durduruldu. Gözaltına alınan Serkan A., işlemleri için emniyete götürüldü.

Hem çaldığı araçla ters yöne girdi üstüne emniyet müdürüne yakalandı

EHLİYETSİZ OLDUĞU DA TESPİT EDİLDİ

Serkan A.'ya ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 3'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin 675 TL olmak üzere toplam 7 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: DHA

Hisarcık, Tragger, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaldığı araçla ters yöne girdiği esnada emniyet müdürüne yakalanan oto hırsızı yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaldığı araçla ters yöne girdiği esnada emniyet müdürüne yakalanan oto hırsızı yakayı ele verdi - Son Dakika
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