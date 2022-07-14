Son dakika gündem: ÇALDIĞI ARAÇLA TERS YÖNE GİRİNCE EMNİYET MÜDÜRÜNE YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika gündem: ÇALDIĞI ARAÇLA TERS YÖNE GİRİNCE EMNİYET MÜDÜRÜNE YAKALANDI

14.07.2022 14:14

Son dakika gündem haberi: BURSA'dan çaldığı araçla kaçtığı İnegöl ilçesinde ters yöne giren Serkan A. (39), ilçe emniyet müdürüne yakalandı.

BURSA'dan çaldığı araçla kaçtığı İnegöl ilçesinde ters yöne giren Serkan A. (39), ilçe emniyet müdürüne yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye ayrıca, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

Osmangazi ilçesinden 16 UT 348 plakalı kamyoneti çalan Serkan A., araç sahibinin şikayetiyle polis ekiplerince takibe alındı. Şüphelinin, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden İnegöl ilçesine giriş yaptığı tespit edildi. Araç, Atatürk Bulvarı'nda ters yönde seyrederken İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve trafik ekiplerince durduruldu. Gözaltına alınan Serkan A., işlemleri için emniyete götürüldü. Serkan A.?ya ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 3'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin 675 TL olmak üzere toplam 7 bin 350 TL cezai işlem uygulandı. (DHA)

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Son dakika haberi! Çaldığı araçla emniyet müdürüne yakalandı Son dakika haberi! Çaldığı araçla emniyet müdürüne yakalandı Çaldığı kasayla birlikte yakalandı Çaldığı kasayla birlikte yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ÇALDIĞI ARAÇLA TERS YÖNE GİRİNCE EMNİYET MÜDÜRÜNE YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: ÇALDIĞI ARAÇLA TERS YÖNE GİRİNCE EMNİYET MÜDÜRÜNE YAKALANDI - Son Dakika
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