Çaldığı araçla yaptığı kazada öldü
2 saat önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde çaldığı minibüsle kaza yapan C.Ç. (30), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:58 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde çaldığı minibüsle kaza yapan C.Ç. (30), hayatını kaybetti. Adana
Otogarı'ndan çaldığı 01 COP 47 plakalı minibüsle kaçan C,Ç., Tarsus ilçesinde D-400 karayolu üzerine geldiğinde direksiyon kontrolünü kaybetti. Minibüs, önce refujdeki ağaçlara, ardından da demir korkuluklara çarparak durabildi. Hurdaya dönen minibüsteki C.Ç. araç içinde sıkışarak can verdi.
C.Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak morga götürüldü.
- Mersin
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı
Motosikletle kapkaç yaptılar, utanmadan "Adrenalin olsun diye yaptık" dediler
Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar