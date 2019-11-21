Son Dakika Haberleri: Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı - Son Dakika

Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı

6 saat önce

KOCAELİ(İHA) –İstanbul Anadolu Yakası'nda çok sayıda araç hırsızlığına karışan çetenin lideri, Kocaeli'de yakalandı.

Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı, System.String[]

KOCAELİ(İHA) – İstanbul Anadolu Yakası'nda çok sayıda araç hırsızlığına karışan çetenin lideri, Kocaeli'de yakalandı. Tutuklanan şahsın, çaldığı araçların sayısını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, İstanbul Anadolu Yakası'nda meydana gelen oto hırsızlığı olaylarını gerçekleştiren çetenin lideri A.D.'nin (54) İzmit'te olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri başarılı bir operasyonla şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen hırsızlık çetesi liderinin ifadesinde çaldığı araçların sayısını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.


Emniyette işlemleri tamamlanan hırsızlık çetesi lideri A.D., sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, İzmit, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocaeli'deki "Palu ailesi" davası
Son dakika: Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:58:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]