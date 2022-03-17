Çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi son işinde yakayı ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi son işinde yakayı ele verdi

17.03.2022 10:44
Çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi son işinde yakayı ele verdi

Esenyurt'ta oto hırsızlığı ve mala zarar verme gibi on suçtan kaydı olan hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Esenyurt'ta oto hırsızlığı ve mala zarar verme gibi on suçtan kaydı olan hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın çaldığı araçlarla başka hırsızlıklara da karıştığı öğrenilirken, araç çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Esenyurt'ta oto hırsızlığı, açıktan hırsızlık, mala zarar verme ve yağma gibi on suçtan kaydı olan şahsın yakalanması için Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda şahsın kimliğini tespit eden ekipler, Tolga Y.'nin ikamet adresine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan GBT incelemesinde aranmasın olduğu da öğrenilen Tolga Y., gözaltına alınarak Esenyurt Çocuk Büro amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edilen şahsın araç çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Manisa'da 4 araçtan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Manisa'da 4 araçtan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Kağıthane'de korkutan kaza! Karlı yokuşta kayan araç çocuk parkına uçtu Kağıthane'de korkutan kaza! Karlı yokuşta kayan araç çocuk parkına uçtu

Asayiş Büro, Esenyurt, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi son işinde yakayı ele verdi - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Tramvayda tartıştılar! Nedeni ise yol verme kavgası
10:36 Yeni araştırma: Toplumun yüzde 71'i sahip olduklarını bile kaybetmekten, yüzde 64'ü asgari ihtiyaçlarına bile ulaşamamaktan korkuyor
10:35 Rus ordusu, ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu! 13 kişi yaşamını yitirdi
10:32 Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı!
10:29 Akaryakıtta indirim devam ediyor! Benzin 18, motorin 19 liralara düştü
10:23 İşinden eve gelen adam binada yabancıları görünce "Kime geldiniz?" dedi, öldüresiye dövüldü!
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:56:23. #1.11#
SON DAKİKA: Çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi son işinde yakayı ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement