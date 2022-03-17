Çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi son işinde yakayı ele verdi - Son Dakika

Esenyurt'ta oto hırsızlığı ve mala zarar verme gibi on suçtan kaydı olan hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın çaldığı araçlarla başka hırsızlıklara da karıştığı öğrenilirken, araç çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Esenyurt'ta oto hırsızlığı, açıktan hırsızlık, mala zarar verme ve yağma gibi on suçtan kaydı olan şahsın yakalanması için Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda şahsın kimliğini tespit eden ekipler, Tolga Y.'nin ikamet adresine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan GBT incelemesinde aranmasın olduğu da öğrenilen Tolga Y., gözaltına alınarak Esenyurt Çocuk Büro amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edilen şahsın araç çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL