Çaldığı ayakkabıları taşıyamayınca pazar arabasına doldurup kaçtı - Son Dakika

Çaldığı ayakkabıları taşıyamayınca pazar arabasına doldurup kaçtı
04.12.2020 12:29
BURSA'da bir apartmandan çaldığı ayakkabıları girişte bulduğu pazar arabasına koyarak kaçan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
BURSA'da bir apartmandan çaldığı ayakkabıları girişte bulduğu pazar arabasına koyarak kaçan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Hırsızlık olayı, 1 Aralık Salı günü, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mahallesi 12. Kanarya Sokak'ta bulunan apartmanda yaşandı. Apartmana giren kimliği belirsiz 1 kişi, kapı önündeki ayakkabılara aldı. Elinde taşıyamayınca da bina girişinde bulunan pazar arabasına doldurdu. Şüpheli, pazar arabasını alıp, kaçtı. Hırsızlık apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 461,5 liradan işlem görüyor Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım Şoför tarafından darbedildiğini iddia eden yaşlı kadının yalanını kameralar ortaya çıkardı CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar