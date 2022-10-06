Çaldığı ayakkabıları, tişörtünün içine gizledi

Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 2 apartmanda meydana geldi. Kimliği belirsiz 1'i kadın 2 kişi, 2 apartmana girip, kapı önlerinde bırakılan ayakkabıları çaldı. Kadın şüpheli, çaldığı ayakkabıları tişörtünün içine gizlerken, diğeri de poşetlere koydu. Şüpheliler, daha sonra binadan ayrıldı. Bu anlar ise apartmanların güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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