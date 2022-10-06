Çaldığı ayakkabıları, tişörtünün içine gizledi - Son Dakika
Üye Girişi

Çaldığı ayakkabıları, tişörtünün içine gizledi

06.10.2022 10:55

ADANA'da, 2 apartmana giren 1'i kadın 2 kişi, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı.

ADANA'da, 2 apartmana giren 1'i kadın 2 kişi, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Kadının, ayakkabıları tişörtünün içine gizlediği anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 2 apartmanda meydana geldi. Kimliği belirsiz 1'i kadın 2 kişi, 2 apartmana girip, kapı önlerinde bırakılan ayakkabıları çaldı. Kadın şüpheli, çaldığı ayakkabıları tişörtünün içine gizlerken, diğeri de poşetlere koydu. Şüpheliler, daha sonra binadan ayrıldı. Bu anlar ise apartmanların güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaldığı ayakkabıları, tişörtünün içine gizledi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev'in mini zirvesine masadaki kitap damga vurdu
15:45 Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var
15:27 Arnavutköy'de 1 hafta boyunca genç kıza sözlü tacizde bulunan şahsa vatandaştan linç girişimi! O anlar kameralarda...
15:21 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkede zam yapılmasını yasakladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 17:06:35. #1.13#
SON DAKİKA: Çaldığı ayakkabıları, tişörtünün içine gizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement