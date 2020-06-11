Çaldığı banka kartıyla para çeken hırsız tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'te hırsızlık için girdiği ikametten banka kartı çalan şahıs, para çektiğini ATM'nin güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan M.F., evdeki ATM kartının olmadığını ve kartından bir miktar para çekildiğini fark etti. Bunun üzerine Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden vatandaşın başvurusu sonucunda ekipler ilgili bankanın ATM'sinde bulunan kameradan şüpheliyi tespit etti. Yapılan operasyonda hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlenen M.Y. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK