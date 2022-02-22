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Çaldığı bilezikle kaçan kapkaççı yakalandı - Son Dakika

Çaldığı bilezikle kaçan kapkaççı yakalandı

22.02.2022 12:51
Çaldığı bilezikle kaçan kapkaççı yakalandı

Malatya'da bir kuyumcuda satın alma bahanesiyle incelediği altın bileziği alıp kaçan zanlı yakalandı.

Malatya'da bir kuyumcuda satın alma bahanesiyle incelediği altın bileziği alıp kaçan zanlı yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Edilen bilgilere göre, 21 Şubat Pazartesi sabah 10.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi Mücevher sokakta meydana gelen olayda Engin Akcebe'ye ait kuyumcu dükkanına gelen 20'li yaşlardaki bir genç gözüne kestirdiği bileziği incelemek için kuyumcudan istedi. Şahsın durumundan şüphelenen kuyumcu Akcebe 16 bin lira değerindeki bileziği inceleyen şahsın kaçma ihtimaline karşı kapı bölgesine yaklaşsa da kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalanan şahıs bileziği alarak hızlıca kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kuyumcu dükkanında inceleme yaparken, kapkaççının yakalanması için çalışma başlatan ekipler şüpheli şahsı üzerinde 13 bin lira ile yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Çaldığı bilezikle kaçan kapkaççı yakalandı
Çaldığı bilezikle kaçan kapkaççı yakalandı
Çaldığı bilezikle kaçan kapkaççı yakalandı

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Pazartesi, Kuyumcu, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı bilezikle kaçan kapkaççı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldığı bilezikle kaçan kapkaççı yakalandı - Son Dakika
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