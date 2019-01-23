Son Dakika Haberleri: Çaldığı Bilgisayarı Hurdacıya Sattı

Çaldığı Bilgisayarı Hurdacıya Sattı

54 dakika önce

Ankara'da müşteri gibi girdiği iş yerinden çaldığı dizüstü bilgisayarı kabanının altına saklayan zanlının hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çaldığı Bilgisayarı Hurdacıya Sattı, System.String[]
Ankara'da müşteri gibi girdiği iş yerinden çaldığı dizüstü bilgisayarı kabanının altına saklayan zanlının hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde, bilgisayarın yerinde olmadığını fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Altındağ Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yerine gelen zanlının içeride kimsenin bulunmadığı sırada masanın üzerindeki dizüstü bilgisayarı şarj cihazından çıkardıktan sonra kabanının altına saklayarak dışarı çıktığını belirledi.

Yapılan incelemede, zanlının "uyuşturucu kullanmak ve hırsızlık" gibi 14 ayrı suçtan kaydı bulunan Ahmet B. olduğu tespit edildi. Evinde gözaltına alınan zanlı, çaldığı bilgisayarı hurdacıya 140 liraya sattığını itiraf etti.

Bunun üzerine çalıntı eşyaları satın alan biri Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:01 Kaynak: AA

Ankara, 3. Sayfa
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