Çaldığı bisikleti internetten satmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de çaldığı bisikleti internet üzerinden satmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenikent Mahallesi'ndeki apartmandan bisiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, bisikleti internette satışa çıkaran şüpheli Y.M.K'yi kent merkezinde yakaladı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Çalınan bisiklet sahibine teslim edildi.
- Kaynak: AA
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