Çaldığı bisikleti satışa çıkarınca yakayı ele verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı bisikleti satışa çıkarınca yakayı ele verdi - Son Dakika

Çaldığı bisikleti satışa çıkarınca yakayı ele verdi

11 dakika önce

Malatya'da bir şüpheli, çaldığı bisikleti internette alışveriş sitesinden satmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Çaldığı bisikleti satışa çıkarınca yakayı ele verdi, System.String[]

Malatya'da bir şüpheli, çaldığı bisikleti internette alışveriş sitesinden satmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Malatya'da bir evden bisiklet çalınması üzerine Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri inceleme başlattı. Bisikleti çalınan şahıs ile koordineli yapılan çalışmalarda, çalınan bisikletin internet üzerinde ikinci el eşyaların satıldığı bir alışveriş sitesinde izine rastlanıldı.


Ekipler, şüpheliyi çaldığı bisiklet ile birlikte kısa sürede yakalarken, şüpheli İ.Ü. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Beydağı Polis Merkezine teslim edildi. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:58 Kaynak: İHA
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