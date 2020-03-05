Çaldığı bisikleti satışa çıkarınca yakayı ele verdi - Son Dakika

Malatya'da bir şüpheli, çaldığı bisikleti internette alışveriş sitesinden satmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Malatya'da bir evden bisiklet çalınması üzerine Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri inceleme başlattı. Bisikleti çalınan şahıs ile koordineli yapılan çalışmalarda, çalınan bisikletin internet üzerinde ikinci el eşyaların satıldığı bir alışveriş sitesinde izine rastlanıldı.



Ekipler, şüpheliyi çaldığı bisiklet ile birlikte kısa sürede yakalarken, şüpheli İ.Ü. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Beydağı Polis Merkezine teslim edildi. - MALATYA