Çaldığı bisikleti satmaya çalışırken yakalandı

KONYA - Konya'da çaldığı bisikleti satmaya çalışan hırsızlık şüphelisi, hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Akçeşme Mahallesinde bulunan Pazar alanında devriye attığı sırada hareketlerinden şüphelendiği bir şahsı takibe aldı. Bisikletli şahsın, pazar yakınlarında bulunan ve daha önceden çalıntı bisiklet almaktan hakkında işlem yapılan H.K.'nin iş yerine gittiğini gördü. Sivil giyimli polis ekipleri, yanındaki bisikleti satmaya çalışan A.K.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen hırsızlık şüphelisi A.K.'nin ilk ifadesinde "Bisikleti Selçuklu ilçesi Kültür Park içerisindeki bisiklet parkından bağlı olduğu zinciri kırarak çaldığını ve satmak içinde H.K.'nin iş yerine gittiğini" söylediği öğrenildi.

Öte yandan, yapılan incelemeler sonrasında iş yeri sahibi H.K.'nin de 5 çalıntı bisikleti de satın aldığı anlaşıldı. Bisikletler sahiplerine teslim edilmek üzere el konulurken, H.K.'ye çalıntı malzemeleri satın alma suçundan hakkında işlem yapıldı.