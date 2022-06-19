Çaldığı bisikletin birini sürüp, diğerini sırtına alıp kaçtı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, apartmana giren hırsızlık şüphelisi, 2'nci ve 5'inci kattaki 2 çocuk bisikletini çaldı. Asansör ile inen hırsızın, bisikletlerden birini sırtına aldığı diğerini ise sürerek kaçtığı belirlendi.

Olay, 13 Haziran gecesi Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Gece güvenliği olmayan apartmana giren kimliği belirsiz şüpheli, önce 2'nci sonra da 5'inci kattaki dairelerin kapısının önünde duran 2 çocuk bisikletini çalıp kaçtı. Ev sahipleri, sabah bisikletlerin olmadığını görünce polise haber verdi. Sitenin güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, asansör ile inen şüphelinin bisikletlerden birini sırtına aldığını diğerini ise sürerek kaçtığını belirledi.

'ÇOCUKLARIM ÇOK KORKUYOR'Çisem Neval İnce (40), kamera görüntülerini seyrettikten sonra hırsızın rahat tavırlarına çok şaşırdığını belirterek "Hırsız içeri girdikten sonra önce 2'nci kattaki komşumuzun bisikletini ardından da 5'inci kata çıkıp bizimkisi çalıyor. Güvenlik kamerası görüntüsünde hırsız çaldığı bisiklete binip, bizimkini de sırtladığını gördük. Bu olaydan çok ürktük ve korktuk. İkiz çocuğum var, özellikle çok korktular. Çocuklarımıza apartman için 'En güvenlikli yerdesiniz' derken, artık kendimizi çok güvensiz hissetmeye başladık. Şu anda çocuklarım çok korkuyor ve tek başlarına bir şey yapamıyorlar" dedi.Sadece bisikletin çalınmasına da şaşırdığını aktaran İnce, "Neredeyse tüm katlarda bisikletler var fakat nedense 2'nci kattaki komşumuzun 2 bisikletinden 1'ini, aynı şekilde benim kapımın önündeki 2 bisikletten 1'ini çalıyor. Ayrıca sitenin dışında da kilitli olmayan bisikletler var. Anlam veremediğimiz bir hırsızlık olayı. Şikayetçi olduk" diye konuştu.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.