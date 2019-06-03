Çaldığı bisikletin parasını ödemek isterken yakalandı
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde çaldığı bisikletin parasını ödemek için mağazaya geri dönen hırsız, kasada yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:26 Kaynak: İHA
'nin Keşan
ilçesinde çaldığı bisikletin parasını ödemek için mağazaya geri dönen hırsız, kasada yakalandı.
Keşan'da bir alışveriş mağazasında yaşanan hırsızlık olayı üzerine yapılan araştırmalar sonucunda Asayiş Büro
ekipleri, zanlının Gökçetepe köyünde olduğunu tespit etti. Zanlının Y.P. olduğu güvenlik kameralarından alınan görüntülerle de tespit edildi. Şüphelinin alışveriş mağazasına gidip çaldığı bisikletin parasını ödeyeceği bilgisine ulaşan polis, zanlıyı markette yakaladı. Polis
Y.P.'yi gözaltına alırken, söz konusu bisiklet müştekiye teslim edildi. - EDİRNE
Esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi
Jandarmaya ait "drone"u taşlayan defineci yakalandı
Metrobüs durağındaki şaka kötü bitti!
Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi