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Çaldığı bisikletle pazarcının parasını çaldı

1 saat önce

Çaldığı bisikletle pazarcının parasını çaldı Adana'da motosiklet sürerek bisikleti çalıp götüren zanlının bir süre sonra çaldığı bisikletle pazarcının minibüsteki 6 bin 415 lirasını çalıp kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi Hırsızlık dedektifleri tarafından yakalanan...

Çaldığı bisikletle pazarcının parasını çaldı

Adana'da motosiklet sürerek bisikleti çalıp götüren zanlının bir süre sonra çaldığı bisikletle pazarcının minibüsteki 6 bin 415 lirasını çalıp kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Hırsızlık dedektifleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da motosiklet sürerek bisikleti çalıp götüren zanlının bir süre sonra çaldığı bisikletle pazarcının minibüsteki 6 bin 415 lirasını çalıp kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önüne bıraktığı bisikletinin çalındığını fark eden S.Y. polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, bisikleti hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan Vedat Y.'nın çaldığını, şüphelinin ayrıca çaldığı bisikleti motosikletle sürerek götürdüğü güvenlik kameraları tarafından saptadı. Ekipler ayrıca, Vedat Y.'nin Seyhan ilçesi Emek Mahallesine çaldığı bisiklet ile gelip pazarcının park halindeki minibüsünün içinden 6 bin 415 lira bulunan çantayı da çalıp bisiklet ile kaçtığını saptadı. Vedat Y, evine yapılan baskında gözaltına aldı.

Vedat Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:42 Kaynak: İHA
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