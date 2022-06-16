Çaldığı bisikletle yakalandı, polisi maket bıçağıyla yaraladı

KONYA'da, 2 hafta önce çaldığı bisikletle yakalanan Ömer D. (32), üst aramasında, taşıdığı bıçağı polise teslim etti. Bu sırada sol koluna ceketiyle gizlediği maket bıçağını çıkarıp, polis memurunu elinden bıçaklayan Ömer D., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Meram ilçesi Yeniyol Caddesi'nde meydana geldi. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi yaptıkları sırada, şüphelinin 2 hafta önce çalındığı belirlenen pembe bisikleti kullandığını fark etti. Sepetindeki kriko, ilk yardım çantası ve su hortumunun da çalıntı olabileceği üzerinde duran polis, bisikleti kullanan Ömer D.'yi durdurdu. Şüpheli, üst araması yapmak isteyen polis memuruna önce yanında taşıdığı bıçağı verdi. Bu sırada sol koluna ceketiyle gizlediği maket bıçağını çıkaran Ömer D., polis memurunu elinden yaraladı sonra da aynı bıçakla vücudunda kesiler oluşturarak, kendisine zarar vermeye başladı. Ömer D., polisler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 'Kasten yaralama', 'uyuşturucu kullanma', 'hırsızlık' dahil birçok suçtan poliste 27 kaydı bulunan Ömer D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.