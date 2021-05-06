KISITLAMADA, APARTMANDAN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kimliği henüz tespit edilemeyen 1 kişi girdiği bir apartmandan 2 bisiklet çaldı. Şüphelinin hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi Danış Sokak üzerinde sokak kısıtlamasını ihlal eden 1 kişi, önceki gece 02.30 sıralarında bir apartmana girerek içeriden 2 bisiklet çaldı. Apartman sakinleri, hırsızlığı fark etmesi üzerine polise haber verdi. Güvenlik kameralarında yapılan incelemede hırsızlık şüphelisinin 2 bisikleti apartmandan çıkardıktan sonra birini kullanıp diğerini ise elinde götürdüğü tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.