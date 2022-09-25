Edinilen bilgiye göre, Bolu 'da son 4 gün içerisinde 5 farklı adresten 5 adet elektrikli ve normal bisikletlerin çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Olayların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler bisikletleri çalan kişinin U.A. olduğunu tespit etti.

Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bolu'da çaldığı bisikletleri satmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.