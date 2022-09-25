Edinilen bilgiye göre, Bolu'da son 4 gün içerisinde 5 farklı adresten 5 adet elektrikli ve normal bisikletlerin çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Olayların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler bisikletleri çalan kişinin U.A. olduğunu tespit etti.
Şüpheliyi takibe alan ekipler, U.A.'yı çaldığı bisikletleri satmaya çalıştığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan U.A. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bisikletlerden 2'sini daha önce sattığı belirlenen U.A.'nın evinde bulunan diğer 3 bisiklet sahiplerine teslim edildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bolu'da çaldığı bisikletleri satmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika