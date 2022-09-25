Bolu'da çaldığı bisikletleri satmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Bolu'da çaldığı bisikletleri satmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı

25.09.2022 15:20

Bolu'da, 5 farklı adresten çaldığı bisikletleri satarken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Bisikletlerden 2'sini daha önce sattığı belirlenen U.A.'nın evinde bulunan diğer 3 bisiklet sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da son 4 gün içerisinde 5 farklı adresten 5 adet elektrikli ve normal bisikletlerin çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Olayların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler bisikletleri çalan kişinin U.A. olduğunu tespit etti.

KALAN ÜÇÜ SATILMAK ÜZEREYDİ

Şüpheliyi takibe alan ekipler, U.A.'yı çaldığı bisikletleri satmaya çalıştığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan U.A. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bisikletlerden 2'sini daha önce sattığı belirlenen U.A.'nın evinde bulunan diğer 3 bisiklet sahiplerine teslim edildi.

2'sini sattığı tespit edildi! Çaldığı bisikletleri satarken suçüstü yakalandı
2'sini sattığı tespit edildi! Çaldığı bisikletleri satarken suçüstü yakalandı
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Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da çaldığı bisikletleri satmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da çaldığı bisikletleri satmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika
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