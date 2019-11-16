Son Dakika Haberleri: Çaldığı cep telefonunu tuvaletin havalandırma boşluğuna saklamış
Son Dakika Güncel Çaldığı cep telefonunu tuvaletin havalandırma boşluğuna saklamış - Son Dakika

Çaldığı cep telefonunu tuvaletin havalandırma boşluğuna saklamış

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, restorandan çalınan cep telefonu, şüphelinin kaldığı otel odasının tuvaletindeki havalandırma boşluğunda bulundu.

Çaldığı cep telefonunu tuvaletin havalandırma boşluğuna saklamış, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, restorandan çalınan cep telefonu, şüphelinin kaldığı otel odasının tuvaletindeki havalandırma boşluğunda bulundu. Şüpheli tutuklanırken, telefon sahibine teslim edildi.

Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi'ndeki restorana geçen çarşamba gecesi, saat 01.00 sıralarında gelen bir kişi, sipariş verip, hesabı ödedi. Bu sırada da iş yeri çalışanlarının masa üzerine bıraktığı cep telefonunu çaldı. Şikayet üzerine hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelenmeye aldı. Cep telefonu çaldığı an görüntülenen şüphelinin Ş.D. olduğu belirlendi.

Ş.D., geçen perşembe günü saat 05.00 sıralarında caddede yürürken yakalandı.

Gözaltına alınan Ş.D., suçunu itiraf ederek, çaldığı cep telefonunu kaldığı otel odasında, tuvaletin havalandırma boşluğuna açılan kapağın arkasına gizlediğini söyledi. Polis Ş.D.'nin söylediği yerde bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti. Ş.D. ise sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:10 Kaynak: DHA
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