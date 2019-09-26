Son Dakika Haberleri: Çaldığı çeyiz eşyasının parasıyla uyuşturucu aldığı iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Çaldığı çeyiz eşyasının parasıyla uyuşturucu aldığı iddiası

1 saat önce

Konya'da uyuşturucu parası bulabilmek için apartmanların bodrum katından çeyiz eşyası çalarak spot mağazalara sattığı iddia edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Çaldığı çeyiz eşyasının parasıyla uyuşturucu aldığı iddiası, System.String[]

Konya'da uyuşturucu parası bulabilmek için apartmanların bodrum katından çeyiz eşyası çalarak spot mağazalara sattığı iddia edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki 7 apartmanın bodrum katlarında, çoğunluğu çeyiz eşyasından oluşan malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Apartmanların güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin, daha önceden hırsızlık olaylarından suç kaydı bulunan ve "uyuşturucu madde kullanma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Servet D. olduğunu belirledi.

Polis, Servet D'yi, merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Zanlının, polisteki sorgusunda, uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ve çaldığı malzemeleri spotçulara satarak, uyuşturucu aldığını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelinin ifadesinden yola çıkarak, spotçulara satılan eşyalara el koydu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Servet D, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anına ilişkin görüntüler, binaların güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Konya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış
Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı Ankara'da 1 milyon liralık vurgun yapan hırsızlık şebekesi çökertildi Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 14:23:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldığı çeyiz eşyasının parasıyla uyuşturucu aldığı iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]